AİHM Başkanı Saraya gidişiyle ilgili ilk kez konuştu

Yüksek mahkemeye 2020'de en fazla Rusya ve Türkiye'den başvuru yapıldığını söyleyen Spano, Türkiye'den gelen dava başvurularının 2019'a oranla yüzde 27 arttığının altını çizdi. Başkan, bu kararların yerel mahkemeler ve hükümetler tarafından uygulanmasının denetiminin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine ait olduğunu söyledi.







Başkan Spano ayrıca AİHM'in 2020'de aldığı en önemli kararlardan birinin Demirtaş davası olduğunun da ifade etti.





"Bir ülke ziyareti mahkemenin ya da başkanının bağımsızlığı veya tarafsızlığını etkilemez"





Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda aldığı eleştirilerle ilgili euronews'ün sorularını yanıtlayan Spano, sorunların ulusal makamlar ve yargı organlarıyla görüşülmesinin öncelikli ve hayati öneme sahip olduğunu açıkladı. 3-4 günlük bir ülke ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ya da diğer gruplarla görüşmenin zor olduğunun altını çizen AİHM Başkanı, bununla birlikte AİHM'in sürekli olarak bu oluşumları mahkemeye yıllardır davet ettiğini ve bunu yapmayı sürdüreceğini söyledi. Bu davetin bu yıl da yapılacağını belirten başkan, "Türk STK'ları, karşılıklı endişeye sebep olan konuları görüşmek için diğerleri ile birlikte mahkemeye davet edilecektir" dedi.





Bu tür ülke ziyaretlerinin bir "öğrenme deneyimi" olduğunu da belirten Spano, "Bir mahkeme başkanının bir üye devleti ziyaret etmesi, mahkemenin veya başkanın kendisinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorununu gündeme getirmek için bir dayanak teşkil edemez. Bireysel paydaşlarla işbirliğine düzenli olarak devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.





Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının AİHM'in kararı ile bir rica değil, bağlayıcı hukukun bir gereği olduğunu söylemişti.