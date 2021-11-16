Saray'a yakın avukat 'vekalet' aldı, davanın seyri değişti

İstanbul'da paravan şirketle 891 bin dolar dolandırıcılık iddiasıyla açılan bir davanın seyri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın eşi, avukat Gülçin Kıratlı'nın sanıkların avukatlığını üstlenmesiyle değişti. Mahkeme, iddiaları araştırmak yerine 3. duruşmada dolandırıcılıkla suçlanan üç şirket yöneticisinin beraatine kararı verdi. Bu karara itiraz eden Cumhuriyet savcısı görevden alındı. Yerine atanan yeni savcı ise istinafa taşınan itirazı geri çekti.





DW Türkçe'nin ulaştığı dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Yunus Akgün adlı yatırımcı, yüksek getiri vadeden İstanbul merkezli InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sistemine 20 Şubat 2017 tarihinde dahil olmak istedi. Akgün, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı şirket hesabına 136 ayrı havale ile toplam 891 bin 753 dolar yatırdı. Söz konusu havaleler, şirketin investaz.com.tr uzantılı resmi mail adresinden de onaylandı.





Bir süre sonra parasının büyüdüğünü ve kâr yaptığını düşünen Akgün, daha fazla risk almak istemeyerek, yatırdığı parayı tüm kârıyla birlikte çekmek istedi. Akgün'ün iddiasına göre şirket yöneticileri, "hesaplar güncelleniyor" iddiasıyla Akgün'ü oyaladı. Akgün, kâr adı altında bugüne kadar yalnızca 220 bin 563 dolar geri alabildi. Geriye kalan 671 bin 190 dolar ve vaat edilen kâr payı ise Akgün'e ödenmedi.





Olay yargıya taşındı



