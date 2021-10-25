Samanyolu Haber /Ekonomi / Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor /25 Ekim 2021 10:21

Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor

Dolar/TL kurunun son dönemdeki büyük tırmanışına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Türk Lirası'nın yaşadığı büyük değer kaybıyla ilgili olarak çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Tekin, “Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım. Bu kararın alınacağını önceden bilen bu yolla usulsüz işlem yapanlar var mı, yok mu hepimiz merak ediyoruz. Çok rahatsız edici bir tablo var. Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkartacağız” dedi.

"YÜKSELECEĞİ BİLİNİYORDU"
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından yükselen döviz kurundan kimlerin kâr ettiği konusunu değerlendiren Tekin, “Ne yazık ki TCMB Başkanı, Erdoğan'ın emirlerine boyun eğdi, talimatla iş yaptı ve sonuçta da karşımıza ağır bir fatura çıktı. Burada sorgulanması gereken şeyler de var. Faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım. Bu kararın alınacağını önceden bilen bu yolla usulsüz işlem yapanlar var mı, yok mu hepimiz merak ediyoruz” dedi.

"ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"
Faiz indirimi kararı ile birlikte doların yükseleceğinin bilindiğini belirten Tekin, “Merkez Bankası diyor ki ben enflasyonun altında faiz veriyorum. Yani paran TL'de kalırsa pul olacak. O zaman millet gidecek döviz alacak. Oraya işaret ediyor. Piyasa da Merkez Bankası'nı takip ediyor. Demek ki bir gün önceden dolar toplayanlar varsa bu işten voliyi vuracaklarını biliyor. Bunları tespit etmek kolay. İncelemesini yaparsın. Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkaracağız” dedi.
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