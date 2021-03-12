Saraybosna'da Covid-19 sergisi açıldı

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini, yayılmasını ve virüsten korunma yollarını konu alan sanat sergisi açıldı.





Saraybosna Kış Festivali kapsamında düzenlenen ve ünlü ressam Kemal Hromic'e ait 40 eserin yer aldığı sergiye Saraybosnalı sanatseverler ilgi gösterdi.





Açılışta konuşan ressam Hromic, sergide yer alan eserlerin Covid-19 salgınına ilişkin farklı konuları ve aynı zamanda bu virüsten korunma yollarını farklı bir açıdan ele aldığını söyledi.





Saraybosna YEE'yi temsilen konuşan Ersin Akbulut da Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde, kurum olarak Bosna Hersek makamlarının aldığı tedbirlere azami derecede uyarak sanatseverlerle buluşmaya devam ettiklerini belirtti.





Dijital teknoloji ile üretilmiş 40 resmin yer aldığı Covid-19 Sanat Sergisi 22 Mart'a kadar açık kalacak.