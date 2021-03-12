Samanyolu Haber /Gündem / Saraybosna'da Covid-19 sergisi açıldı /12 Mart 2021 20:46

Saraybosna'da Covid-19 sergisi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dijital teknoloji ile üretilmiş 40 resmin yer aldığı bir koronavirüs sergisi açıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini, yayılmasını ve virüsten korunma yollarını konu alan sanat sergisi açıldı.

Saraybosna Kış Festivali kapsamında düzenlenen ve ünlü ressam Kemal Hromic'e ait 40 eserin yer aldığı sergiye Saraybosnalı sanatseverler ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan ressam Hromic, sergide yer alan eserlerin Covid-19 salgınına ilişkin farklı konuları ve aynı zamanda bu virüsten korunma yollarını farklı bir açıdan ele aldığını söyledi.

Saraybosna YEE'yi temsilen konuşan Ersin Akbulut da Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde, kurum olarak Bosna Hersek makamlarının aldığı tedbirlere azami derecede uyarak sanatseverlerle buluşmaya devam ettiklerini belirtti.

Dijital teknoloji ile üretilmiş 40 resmin yer aldığı Covid-19 Sanat Sergisi 22 Mart'a kadar açık kalacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saraybosna'da Covid-19 sergisi açıldı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:00:56