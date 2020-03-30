Saray'da 4 günde bir Korona testi!

Saray'da kabine üyesi bakanlara her dört günde bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi uygulandığı ve böylelikle bakanların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.







Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde devlet hastanesi statüsünde faaliyet gösteren sağlık merkezinde kulak-burun-boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan hekimen Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine TBMM'de ve Saray'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.







Covid-19’daki semptomlardan bazılarını göstermesi sebebiyle hekimin tecrite alınmasının akabinde muayene ettiği hastalar da test için hastaneye davet edildi.





KORONAVİRÜS TESTLERİNİ YAPIYORDU





Hekimin KBB uzmanı olması sebebiyle Koronavirüs testlerinin hastalara uygulanmasında görev alması Meclis’teki milletvekilleri ile kabine üyelerinin durumumu da gündeme getirdi.





Türkiye’de ilk Covid-19 vak'ası çıkmasıyla birlikte sürekli görev başında olan kabine üyelerinin de sık sık kontrolden geçirildiği ortaya çıktı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'ün Saray'a bulaşmaması için toplantıları Çankaya Köşkü'nde yapıyor.

Salgın sebebiyle ülkede uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mesailerine devam eden kabine üyelerinin her dört günde bir Koronavirüs testinden geçtiği öğrenildi.





Devlet görevlilerinden alınan örneklerin acil olarak sonuçlandırıldığı ve böylelikle bakanların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.





T24'ün haberine göre şu ana kadar hiçbir kabine üyelerinden herhangi birinde şüpheli duruma rastlanmadı.



