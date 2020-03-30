Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da 4 günde bir Korona testi! /30 Mart 2020 17:53

Saray'da 4 günde bir Korona testi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki sağlık kuruluşunda görev yapan bir hekime Koronavirüs teşhisi konulmuştu. Saray'da ve TBMM'de alarm verildi.

SHABER3.COM

Saray'da kabine üyesi bakanlara her dört günde bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi uygulandığı ve böylelikle bakanların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde devlet hastanesi statüsünde faaliyet gösteren sağlık merkezinde kulak-burun-boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan hekimen Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine TBMM'de ve Saray'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Covid-19’daki semptomlardan bazılarını göstermesi sebebiyle hekimin tecrite alınmasının akabinde muayene ettiği hastalar da test için hastaneye davet edildi.

KORONAVİRÜS TESTLERİNİ YAPIYORDU

Hekimin KBB uzmanı olması sebebiyle Koronavirüs testlerinin hastalara uygulanmasında görev alması Meclis’teki milletvekilleri ile kabine üyelerinin durumumu da gündeme getirdi.

Türkiye’de ilk Covid-19 vak'ası çıkmasıyla birlikte sürekli görev başında olan kabine üyelerinin de sık sık kontrolden geçirildiği ortaya çıktı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'ün Saray'a bulaşmaması için toplantıları Çankaya Köşkü'nde yapıyor.
 
Salgın sebebiyle ülkede uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mesailerine devam eden kabine üyelerinin her dört günde bir Koronavirüs testinden geçtiği öğrenildi.

Devlet görevlilerinden alınan örneklerin acil olarak sonuçlandırıldığı ve böylelikle bakanların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

T24'ün haberine göre şu ana kadar hiçbir kabine üyelerinden herhangi birinde şüpheli duruma rastlanmadı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'da 4 günde bir Korona testi! Sonraki Haber >>

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:08