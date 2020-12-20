Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da canlı müzik eşliğinde ziyafet! /20 Aralık 2020 00:15

Saray'da canlı müzik eşliğinde ziyafet!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hafta için 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'da verdiği ziyafetin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. 

Ziyafet sofrasında Erdoğan, Arapça müzik eşliğinde yemek yerken görülüyor. İki gün önce resmi temaslar için Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna akşam yemeği verildiği ortaya çıktı. 

KORONAVİRÜS YOKMUŞ GİBİ

Yemeğe katılan konuklardan birinin cep telefonuyla çektiği görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Masalarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin uyulmaması ve masalardaki sandalyeler arasında boşluk bırakılmaması dikkati çekiyor.

17 Aralık'ta Türkiye'ye gelen el-Kazımi, Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmiş, akabinde ikili müşterek basın toplantısı için kameraların karşısına geçmişti.
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Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

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