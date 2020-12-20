Saray'da canlı müzik eşliğinde ziyafet!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.





Ziyafet sofrasında Erdoğan, Arapça müzik eşliğinde yemek yerken görülüyor. İki gün önce resmi temaslar için Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna akşam yemeği verildiği ortaya çıktı.





KORONAVİRÜS YOKMUŞ GİBİ





Yemeğe katılan konuklardan birinin cep telefonuyla çektiği görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Masalarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin uyulmaması ve masalardaki sandalyeler arasında boşluk bırakılmaması dikkati çekiyor.





17 Aralık'ta Türkiye'ye gelen el-Kazımi, Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmiş, akabinde ikili müşterek basın toplantısı için kameraların karşısına geçmişti.