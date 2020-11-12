Samanyolu Haber /Gündem / Sarayda dikkat çeken buluşma /12 Kasım 2020 09:46

Sarayda dikkat çeken buluşma

AKP görev değişimleri ve istifalarla sarsılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP'li Melih Gökçek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

SHABER3.COM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

Gökçek'in paylaştığı fotoğrafa göre buluşma Saray'da gerçekleşti.

"Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" notuyla paylaşılan fotoğrafta Erdoğan ve Gökçek'in keyifli olduğu görüldü.


Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal atanmıştı. Naci Ağbal ile Berat Albayrak'ın arasında sorunlar yaşandığı için Berat Albayrak'ın bu atamayı istemediği iddia edilmişti. Aynı zamanda Bülent Arınç'ın ekranlara çıkıp "ekonomi iyi değil, Berat Albayrak'a da söylüyorum" demişti. Söz konusu gelişmelerden sonra Berat Albayrak istifa etmiş, istifası 27 saat sonra kabul edilmişti.

Geçmiş dönemde Bülent Arınç ile arasında sorunlar olduğu bilinen Melih Gökçek'in Erdoğan'ı ziyaret etmesinin yaşananlarla bir ilgisi olup olmadığı bilinmezken, görüşmenin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.
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