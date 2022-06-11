Samanyolu Haber /Politika / Saray'da erken seçim değil, tarihi konuşuluyor /11 Haziran 2022 09:58

Saray'da erken seçim değil, tarihi konuşuluyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara'da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil seçimin tarihinin konuşulduğuna dikkat çekti.

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Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Durum vahim çare seçim!" başlıklı bugünkü yazısında, 7 Haziran'da yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde konuşulanları ve görüşmenin yankılarını ele aldı.

Ankara'da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil, erken seçimin tarihinin konuşulduğunu öne süren Balbay, "Yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde" dedi.

Balbay yazısına şöyle devam etti:

"Saray’da oluşturulan bu yol haritasının ana hatları şöyle özetlenebilir:

-Yaz aylarında sebze-meyve bir nebze ucuzlayacak.

-Temmuz’daki maaş zammı bir nebze rahatlatacak.

-Sonbaharda sıcak para bulunacak, olumlu hava estirilecek.

-Bunların bileşiminden oluşacak iklime “iktidarda kalmak beka meselesi” dedirtecek bir yükleme yapılacak.

Ekonomiyle ilgili sözkonusu hedeflere Saray'ın inanmış göründüğünü belirten Balbay, MHP’nin ise bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancının zayıf olduğuna dikkat çekip "Bunu Bahçeli’nin Erdoğan’a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor" aktarımında bulundu.
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