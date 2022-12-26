Saray'da İmamoğlu'nun kaleminin kırıldığı toplaptıya bir bakan da dahil olmuş

Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın’ın İmamoğlu duruşmasından bir gün önce toplantı yaptığını, İmamoğlu davasından çıkacak kararın AKP'yi nasıl etkileyeceğinin tartışıldığını yazmıştı.



Saymaz, konuyla ilgili olarak bugünkü yazısında şunları kaydetti:



"Beştepe’den üç gündür yanıt yok. AK Parti suskun.



Bu arada, Beştepe’nin İmamoğlu zirvesine ilişkin yeni bilgiler elime ulaştı. O gün Esenboğa Havalimanı’ndan bulunan bir yetkili şu bilgileri verdi:



'Yazınız doğru. Erdoğan, basın toplantısından sonra genelde yürüyerek, hemen uçağa geçer. Ancak bu kez basın toplantısından sonra toplantı odasına geçti. Uçak bir saat geç kalktı.'



İmamoğlu Zirvesi’ne bir bakanın katıldığını öğrendim. Kim bu bakan? Görevi gereği İmamoğlu Davası ile ilintili midir? (Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mıdır?)



Sorularıma yanıt bekliyorum.



Türk Ceza Kanunu’nun iki mimarından biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, şöyle diyor:



'Sn. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen malum dava ile ilgili olarak karar tarihinden bir gün önce bazı kişilerle bir araya gelerek, özel görüşme yaptığı konusundaki haber doğru ise bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından utanç vericidir.'



İmamoğlu Davası’nda siyasi müdahalenin kanıtı niteliğindeki bu utanç verici toplantının üzeri örtülemez."