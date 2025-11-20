Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da istifa: Erdoğan'ın başdanışmanıydı... /20 Kasım 2025 09:40

Saray'da istifa: Erdoğan'ın başdanışmanıydı...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, kişisel sebepler nedeniyle görevinden affını talep ettiğini açıkladı. 'Kişisel sebep'in ne olduğu ise merak konusu oldu...

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, kişisel sebepler nedeniyle görevinden affını talep ettiğini açıkladı.

Aşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün itibariyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin" ifadesini kullandı.
