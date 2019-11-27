Saray'daki CHP'lide gelişme

Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li iddiasını ortaya attıktan sonra başlayan tartışmalar sonucu o ismin CHP’ye genel başkan adaylığını koyan Muharrem İnce olduğunu açıklayan Rahmi Turan, bu kez İnce’yi arayarak özür diledi.







Turan, haber kaynağı olduğunu belirttiği gazeteci Talat Atilla’nın kendisini oyuna getirdiğini savundu.Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rahmi Turan’ın kendisini arayarak özür dilediğini aktardı.





İnce şunları aktardı:





“Biraz önce Rahmi Turan aradı. ‘Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini’ söyledi. ‘Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum’ dedi.”





Rahmi Turan daha önce yaptığı açıklamalarda haberi yaptığı için “pişman ve hatalı” olduğunu söylemişti.



