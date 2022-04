Sarayda oturup fedakarlık isteyen Erdoğan’a vatandaştan yanıt: Yemek de mi yemeyelim?

Geçim derdiyle boğuşan, her gün yeni bir zam haberiyle alım gücü dip yapan dar gelirli vatandaş ay sonunu getirmek için kara kara düşünür hale geldi.



Vatandaşın tenceresi kaynamazken, bir hafta önce kestane ballı manda yoğurdu tarifi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hafta sonu Malatya’da bir açılış töreninde “Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler, hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir” demesi tepkilere neden oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta çiftçilerin karşısına geçip; manda yoğurtlu, kestane ballı tarif vermesi ve şifa için herkese tavsiye etmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.



İstanbul’da Çeliktepe’de bir semt pazarında alışveriş yapmaya çalışanlara “Sizce vatandaş daha fazla fedakarlık yapabilecek durumda mı?” diye sorduk. İşte aldığımız yanıtlar:



20 YILDIR FEDAKARLIK YAPIYORUZ ZATEN



Salih Uslu: Şu fiyatları bir çekin, görsünler…. Hiçbir şey alamadan gidiyorum. Param var ama bu fiyatları verecek param yok. Fedakarlığı kendileri yapsın. Vatandaş zaten fedakarlık yapıyor. İyi günlerde bize bir şey verdiler mi ki şimdi fedakarlık istiyorlar? Zaten biz 20 yıldır fedakarlık yapıyoruz. Yemeyelim mi? Aç mı duralım? Zaten sadece karnımız doyuyor. Fedakarlık yapabileceğimiz tek şey yemek yememek. O zaman yemek de yemeyelim?



TEZGAH TEZGAH DOLAŞIYORUM



Münevver Eryıldız: Bak, alamadım doğru düzgün bir şey… İktidar bizi görmüyor. Halkı görmüyor. Bizi görsün, hayat pahalılığına bir dur desin, bir şeyler yapsın. Olmuyor böyle. Çok pahalı her şey. Sadece oğlumun istediklerini alabiliyorum, kendi istediklerimi alamıyorum. Ben daha önce hepsini tek tezgahtan alıyordum, şimdi tezgah tezgah, market market dolaşıyorum. Nerede bütçeye uygunsa oradan alıyorum. Yapacak bir şey yok…



ONLAR ZEVK SEFA İÇİNDE YAŞIYORLAR



Şamil Çetinkaya: Fedakarlık kalmadı. Zaten yaptı, yapıyor. Daha ne yapsın? İktidarın bir fedakarlık yaptığını görmedik. Onlar zevk sefa içinde yaşıyorlar. Akrabaları, eşleri, dostlarıyla beraber yaşıyorlar…



KENDİ TABANI BİLE İNANMIYOR



Turan Aktaş: Zaten fedakarlığı yapıyoruz. Hepsi yalan konuşuyor. Düzmece yalan… Artık bu yalanlara kimse inanmıyor, kendi tabanı bile.



NİYE KENDİLERİ YAPMIYOR?



İsmini vermek istemeyen çok sayıda vatandaşın dikkat çeken yorumlarından bazıları ise şöyle:



– Fedakarlığı biz yapıyoruz. Biraz da onlar fedakarlık yapsınlar. Bir kıvırcık olmuş 7 lira ya… Eve bir şey alıp da götüremiyoruz. İktidar “İtibardan tasarruf olmaz” diyor. Kendileri bol bol yiyip, içip, geziyorlar, bize de “İdare edin” diyorlar. “Tasarruf edin” diyorlar. Ne kadar tasarruf edebilirim asgari ücretle ben ya? İki tane çocuğum var, biri üniversiteye gidiyor… Niye kendileri bir fedakarlık yapmıyorlar, hep bizden bekliyorlar.



ALIŞVERİŞ İÇİN AKŞAM OLMASINI BEKLİYORUM



– Ben asgari ücretle geçinenlere hayranım. Eşim 10 bin liradan fazla maaş alıyor ve geçinemiyoruz… Önceden her şeyi kilo kilo alırken şimdi düşünerek alıyorum.



– Devlet yapacak ki millet de yapsın. Devlet yapmazsa millet nasıl yapacak? Bir kilo nar 20 lira, vatandaş nasıl alacak? Nasıl yiyecek? Ne alacağız? Bir şey alamıyorsun ki… Akşamı bekleyeceğiz, saat 7 olsun ki belki 1-2 lira daha düşer fiyatlar, gelip bir şeyler alıp gideriz.