Saray'da panik: 15 Temmuz’u deşifre eden 'Spoiler: Apolet Perdesi' belgeseline yasak!

9.? ?Yıldönümünde 15 Temmuz ile önemli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmaması için Cumhurbaşkanlığı mahkemeden engelleme kararı çıkardı. ‘Spoiler’ belgeselinin yayınlandığı Youtube kanalına Türkiye’den erişim engeli getirildi.





5 GÜNDE 750 BİN İZLENDİ

Bold'da yer alan habere göre 5 günde 750 bin kez seyredilen ve büyük beğeni toplayan Spoiler belgeseli, 15 Temmuz ile ilgili pek çok gerçeği ilk kez ortaya çıkardı. Belgeselde konuşan dönemin tanığı 5 önemli ismin açıklamaları, 15 Temmuz gecesinin karanlıkta kalan noktalarına açık ediyor. Belgeselde, dönemin Genelkurmay başkanı Hulusi Akar’ın, kurduğu darbe tuzağı adım adım deşifre edilerek, belge ve bilgilerle ortaya çıkarılıyor. Ayrıca Orgeneral Akın Öztürk ile ilgili ‘1 numara’ iddiası da yine belge ve bilgilerle çürütülüyor.





SARAY’I ENDİŞELENDİREN BELGESEL

Belgeselin, yasaklanması Cumhurbaşkanlığı çevrelerinde ve İletişim Başkanlığı’nda endişeye sebep olduğunu gösteriyor. Belgesel ve yayınladığı Youtube kanalına getirilen engel tepki çekti. Yasak kararının hukuksuz ve kabul edilemez olduğuna dikkat çekiliyor. AKP iktidarının isteği ile belgesele uygulanan bu engellemenin kaldırılması için kanal yöneticileri gerekli başvuruları yaptıklarını açıkladı.





BELGESEL MİLYONLARLA BULUŞACAK

Ayrıca yasak ve engellemeye rağmen belgeselin yapımcıları gerçeklerin daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesi için videoyu farklı kanal ve mecralara da yükleyecek. Böylece engelleme kararı aşılacak.