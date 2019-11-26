'Saray'da resmen paralel devlet kurmuşlar'

CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Adalet Bakanlığı bütçesi öncesinde “Adaletin Kara Kaplı Defteri” başlıklı 224 sayfalık rapor hazırladı. Türkiye’de adaletin sorunlarının anlatıldığı raporda, “Saray’ın paralel devleti: Kurullar” başlığı dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun “tek adam” sistemiyle birlikte yaşama geçirildiği ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi:





“Kurul, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Ülkedeki yasal düzeni ve adaleti düzenleyen kararların alınmasına katkı koyacak kurul, Adalet Bakanlığı ile ortak çalışacağı iddia edilmişse de aslolan bu değildir. Saray’da Hukuk Politikaları Kurulu gibi kurulan pek çok kurul ile tam anlamıyla bir ‘paralel devlet’ kurulmuştur ve bu ‘devlet’ tek adama bağlıdır. Eğitimden kültüre, güvenlikten hukuka kadar geniş yelpazesi olan bu düzen başta anayasal düzen olmak üzere parlamenter sistemin görev ve yetkilerini de lağvetmiştir. Asıl görevi politika üretmek olan bu kurullar, politikadan çok, kapsamlı reform içeriği taşımayan kanun teklifleri üretmekte, bu teklifler de tek adam rejiminin devamlılığını sağlamak için siyasi iktidarın Meclis ayağındaki parti olan AKP’ye gönderilmekte ve deyim yerindeyse tepeden inme kanunların noktasına dahi dokunulmadan vekil imzalarıyla önce komisyonlara, ardından genel kurula gönderilerek yasalaşmaktadır. Yani görevi yasama olan Meclis, genellikle oylama alanına dönüştürülmektedir.”





‘MECLİS’İ DENETLİYOR’

Raporda, kurulun Meclis’in yasama yetkisini ve bakanlıkları denetleme yetkisini elinden aldığı ifade edilirken “Politika kurullarının idari yapılanmadaki yeri de belirsizdir. Hukuki statüsü anlaşılamayan bu kurulların icraatlarının bakanlık ve Meclis üzerinde ne denli bir vesayet yarattığı anlaşılamamaktadır. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmışken ve çalışmaların bakanlık bünyesinde yürütüldüğü söylenirken görülmektedir ki Hukuk Politikası Kurulu üyeleri, akademisyenlerle çeşitli toplantılar gerçekleştirmektedir. Kurulun bir sitesi olmadığı gibi çalışmaları da şeffaf değildir. Yasa teklifi verme yetkisi Meclis tekelindedir. Yeni sistemde hükümet olmaması sebebiyle kanun tasarısı gelemediği için de bu yetkinin istisnası yoktur. Fakat görülmektedir ki Meclis’e gelen teklifler bakanlık koridorlarında hazırlanmaktadır” görüşü kaydedildi.



