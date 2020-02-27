Samanyolu Haber /Politika / Saray'da sürpriz buluşma! /27 Şubat 2020 16:56

Saray'da sürpriz buluşma!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Saray'da Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.

İç ve dış polikadaki gelişmeleri ele alacak iki liderin, Suriye'nin İdlib şehrindei ve Libya'da askerlerin hayatına mâl olan krizi masaya yatırması bekleniyor. 

Bahçali dün yaptığı açıklamada, "Rusya, Türkiye'nin stratejik ortağı ya da müttefiği değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile Bahçeli en son 19 Kasım 2019'da bir araya gelmişti.

İki lider Bahçeli'nin rahatsızlığının akabiminde Meclis'te kısa süreli bir görüşme yapmıştı.

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