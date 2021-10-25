Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da sürpriz görüşme /25 Ekim 2021 13:46

Saray'da sürpriz görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli ile görüşeceği açıklandı. Görüşmenin, 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14:00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Saray’da gerçekleşecek. Görüşmenin ana başlığının Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmesi ve siyasi cinayetler tartışması olması bekleniyor.

Saray’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün saat 14.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecektir.”

Aralarında ABD, Almanya, Kanada ve Hollanda’nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisi, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Ardından Erdoğan Dışişleri’ne talimat verdiğini, büyükelçilerin persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmesini istediğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük diplomatik krizi olarak kabul edilen büyükelçiler krizinde Türkiye’nin ne tavır alacağı merak konusu olurken, Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesi kritik önemde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'da sürpriz görüşme Sonraki Haber >>

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:36