Saray'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14:00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Saray’da gerçekleşecek. Görüşmenin ana başlığının Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmesi ve siyasi cinayetler tartışması olması bekleniyor.







Saray’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün saat 14.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecektir.”





Aralarında ABD, Almanya, Kanada ve Hollanda’nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisi, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Ardından Erdoğan Dışişleri’ne talimat verdiğini, büyükelçilerin persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmesini istediğini açıklamıştı.





Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük diplomatik krizi olarak kabul edilen büyükelçiler krizinde Türkiye’nin ne tavır alacağı merak konusu olurken, Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesi kritik önemde.

