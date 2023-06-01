Samanyolu Haber /Politika / Saray'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı: Süleyman Soylu... /01 Haziran 2023 07:48

Saray'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı: Süleyman Soylu...

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede gündemin Süleyman Soylu olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “sürpriz” bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan ve Bahçeli’nin, “yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi bir araya gelmesi” dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine öncesinde “MHP lideri Bahçeli’nin görüşünü almak istediği ve görüşmenin bu nedenle gerçekleştirildiği” ifade edildi. İki liderin en önemli gündem maddelerinden birinin de Erdoğan’ın cumartesi günü açıklaması beklenen “yeni kabine olduğu” kaydedildi.

SÜLEYMAN SOYLU İSMİ GÜNDEMDE

Yeni kabine ile ilgili ikinci tur seçimlerinin hemen sonrasında kulislerde pek çok ismin adı bakanlık ve TBMM Başkanlığı için geçmişti. Kulislerde, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeniden kabinede yer alacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan gibi isimler kulislerde konuşulmaya başlandı. Soylu’nun da “Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı” iddia edildi.

Bu nedenle kulislerde iki liderin görüşmesinin “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam edip etmeyeceği” bakımından “önem taşıdığı” ileri sürüldü. Öte yandan yeni TBMM başkanı için Ankara milletvekili Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın adı konuşuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı:... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:33:59