Samanyolu Haber /Gündem / Saray'daki hırsızlığın ayrıntıları ortaya çıktı /11 Mayıs 2022 10:46

Saray'daki hırsızlığın ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaşanan oyuncak hırsızlığının ayrıntıları ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, hırsızlık olayı Cumhurbaşkanlığı’nın kapalı devre kamera sistemini takip eden görevliler tarafından, 22 Nisan gecesi Millet Camii altındaki depolardan bir araca kolilerin yüklendiğinin kapı görevlilerine bildirilmesiyle ortaya çıktı.

Kolileri araca yükleyen T.Y. isimli şoförün yanına giden görevliler, ne yaptığını sordu. T.Y. de, “Cumhurbaşkanının yakın zamanda il dışına çıkacak olması nedeniyle oyuncakları hazır bulundurmak için araca taşıdığını” söyledi. Ancak yapılan araştırmada T.Y.’ye böyle bir görev verilmediği anlaşıldı. Mülakata alınan T.Y., depo sorumlusunun odasından anahtarı gizlice alarak, zaman zaman kolilerle oyuncak çaldığını ve düşük fiyattan piyasaya sattığını itiraf ederken, bazı çalışanların da programlarda fazladan oyuncak dağıtılmış gibi tutanak tutarak, artırdıkları oyuncakları sattıklarını anlattı. İncelenen kamera görüntülerinde son 1 ayda toplam 298 kolinin çalındığı belirlendi. İhbar üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan piyasa araştırması sonucunda da 1 ayda çalınan oyuncakların toplam bedeli 919 bin 958 lira olarak hesaplandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden üçü tutuklandı.
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