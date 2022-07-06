Saray'dakiler sadece tek bir partinin oy oranına bakıyor, o da...

Katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verisiniz' sorusu yöneltildi.









Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda çeşitli tarihler ortaya koyulurken, partilerin yarın seçim olacakmış gibi çalışmaları sürüyor.ORC Araştırma, Temmuz ayında genel seçimlere ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.Anket, 1-4 Temmuz tarihleri arasında, 51 ilde yapıldı.Araştırma için toplam 9 bin 330 kişi ile yüz yüze görüşüldü.Karasızlar dağıtıldıktan sonraki dağılıma göre, AKP'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu.HDP yüzde 7,6, MHP yüzde 7, DEVA Partisi yüzde 2,2, Gelecek Partisi yüzde 2 oranında oy aldı.Öte yandan Türkiye'nin yüzde 53,8'i yaşadığı bölgede mülteci sorunu olduğunu söyledi.