Samanyolu Haber /Politika / Saray'dakiler sadece tek bir partinin oy oranına bakıyor, o da... /06 Temmuz 2022 09:34

Saray'dakiler sadece tek bir partinin oy oranına bakıyor, o da...

Asgari ücrete yapılan zam ile emeklilere yasal olarak verilecek enflasyon farkları da AKP'nin oy oranının düşmesine engel olamadı. ORC Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre,  AKP'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu.

SHABER3.COM

Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda çeşitli tarihler ortaya koyulurken, partilerin yarın seçim olacakmış gibi çalışmaları sürüyor.

ORC Araştırma, Temmuz ayında genel seçimlere ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Anket, 1-4 Temmuz tarihleri arasında, 51 ilde yapıldı.

Araştırma için toplam 9 bin 330 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verisiniz' sorusu yöneltildi.



Karasızlar dağıtıldıktan sonraki dağılıma göre, AKP'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu.

HDP yüzde 7,6, MHP yüzde 7, DEVA Partisi yüzde 2,2, Gelecek Partisi yüzde 2 oranında oy aldı.

Öte yandan Türkiye'nin yüzde 53,8'i yaşadığı bölgede mülteci sorunu olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'dakiler sadece tek bir partinin oy oranına bakıyor,... Sonraki Haber >>

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:14