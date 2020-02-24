Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan Ali Koç yönetimine istifa çağrısı! /24 Şubat 2020 14:12

Saray'dan Ali Koç yönetimine istifa çağrısı!

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'dan derbi sonrası Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısı geldi. Uçum,"Çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın" yazdı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'nin yönetimine tepki gösterdi. Uçum, "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" dedi. 

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 1999'dan bu yana bir ilki başardı.

Mehmet Uçum, karşılaşmanın sona ermesinden dakikalar sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Fenerbahçe'ye yük olmayı bırakın' diyerek şu ifadeleri kullandı.

"Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın"

Kadıköy'de 3-1 biten karşılaşmanın ardından bazı Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç yönetimini istifaya çağırmıştı.


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