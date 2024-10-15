Saray'dan Audi kaçırma operasyonu: Jokey kulübü aracı yapılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı karıştıran ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan AUDI A8 Long makam aracı kriziyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.







Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu aracın Bakanlık envanterinde bulunmadığını açıklamıştı.





Halktv'nin haberine göre krizi ortaya çıkaran gazeteci Sadettin İnan bugünkü yazısında, İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya değinerek, yeni bilgileri kaleme aldı.





İnan "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı kısa açıklama ile aslında bizim kulis haberimizi yalanlamadı, tam aksine Tarım Bakanlığında makam aracı saltanatının kılıfına nasıl uydurulduğunu, bu araçların tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından nasıl kaçırıldığını belgelemiş oldu" dedi.





İnan, aracın neden bakanlık envanterinde görünmediğini anlattı.





"BAKANLIK KATINDAKİ MAKAM ARAÇ SAYISI 80'E ÇIKIYOR"

İnan, “Sadece Kirişçi'nin götürdüğü Audi A8 Long makam aracı değil, Bakanlık özel kalem bünyesinde görünen 60'a yakın makam aracının neredeyse 40-45'i de Bakanlık envanterinde görünmez.





Çünkü bu araçlar, ya Jokey Kulübüne ya da Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne kiralattırılmıştır.





Onun için Bakanlık kayıtlarında görmeniz mümkün değil. Bakan Yardımcılarının uhdesindeki makam araçlarını da hesaba kattığımızda sadece Bakanlık katındaki Bakan, Bakan Yardımcısı ve danışmanların kullandığı makam araç sayısı 80'e çıkıyor. Bu araçların da çoğu yukarıda ismini verdiğimiz kurumlara kiralattırılmıştır” ifadelerine yer verdi.





"TASARRUF TEDBİRLERİNİ DELDİLER"

Öte yandan bu araçların kullanılmaya devam edildiğini vurgulayan İnan, “Bakan, Bakan Yardımcıları ve danışmanlar bu yolla Maliye Bakanlığından da gerçekleri saklayabiliyorlar” dedi.





İnan, Kirişçi'nin gündem olan Audi A8 Long makam aracı da aynı şekilde Jokey Kulübü tarafından HDY Filo'dan kiralandığını da ifade etti.





NE OLMUŞTU?

Vahit Kirişçi, görevden ayrılırken, görevde iken kullandığı Audi A8 Long makam aracını da alıp götürdüğü ve bunun şu anki yeni Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile arasında bir krize dönüştüğü iddia edilmişti.







Sadettin İnan, konuya ilişkin yazdığı yazıda "Normalde, bu makam aracını yeni gelen Bakan, yani İbrahim Yumaklı kullanması gerekirken, Kirişçi, kanunen hiçbir hakkı olmamasına rağmen makam aracına el koyduğu için Yumaklı’ya da mecburen aynı modelde başka bir makam aracı kiralanmak zorunda kalınıyor!" ifadelerine yer vermişti.





İnan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuya ilişkin 'tasarruf tedbirleri kapsamında' işlem yapıp yapamayacağını sormuştu.







DEZENFORMASYON MERKEZİ HABERİ YALANLADI

Dezenformasyon Merkezi X hesabından "Eski ve Yeni bakan arasında araç krizi" haberini yalanladı. Merkez açıklamasında;





"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir" dedi.



