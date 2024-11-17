Saray'dan Bahçeli'ye Öcalan desteği: 'Tarihi önemde...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili değerlendirmede bulundu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre X hesabından "Sayın Bahçeli’nin tarihi rolü!" başlıklı bir yazı yayımlayan Uçum, Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsünde konuşmaya çağırdığı konuşmasına destek vererek, "Tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir" dedi. Uçum ayrıca, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir" ifadelerini kullandı.





'FİTNE PEŞİNDE KOŞTUKLARI AÇIKTIR'

Uçum paylaşımında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi. Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir.





Sayın Bahçeli’nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir. Bu öneri Sayın Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır.





'ERDOĞAN’LA SAĞLADIĞI YÜKSEK UYUM...'

Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli’nin müthiş cesaretine bir saygıdır. Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir. Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."