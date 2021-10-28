Saray'dan bakanlara 'Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun demeyin' mesajı gitmiş

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HALK TV'de konuk olduğu "Günün Raporu" programında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen linç girimi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Yeneroğlu, CHP Lideri'nin saldırıya uğramasının ardından kendisi için sosyal medyadan "geçmiş olsun mesajı yayınladığını", bununla birlikte "birkaç bakanın daha geçmiş olsun dediğini" ancak bakanların Saray'dan aranarak "geçmiş olsun denilmeyecek" talimatı verildiğini ifade etti.



Yeneroğlu şöyle konuştu:



"Ben ilk tweeti attıktan sonra, birkaç bakan benim tweetimi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor o bakanlar ve kendilerine deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok. Kesinlikle 'geçmiş olsun' dilemeyeceğiz."



O gün o saldırıyı yapanları, kim tetikledi, kim tahrik etti, kim organize etti bunlarda ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken konular. Ben onun öyle hasberkader geliştiğini de zannetmiyorum."



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik 2019'da Ankara Çubuk'ta linç girişimi görüntülerini izletmişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılmasının ardından, yaşanan arbede yumruklu saldırıya uğramış sonrasında da linç girişiminden son anda kurtulmuştu.