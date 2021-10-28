Samanyolu Haber /Politika / Saray'dan bakanlara 'Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun demeyin' mesajı gitmiş /28 Ekim 2021 11:07

Saray'dan bakanlara 'Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun demeyin' mesajı gitmiş

DEVA Partlili Mustafa Yeneroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta saldırıya uğramasının ardından Saray'dan bakanlara giden talimatı anlattı.

SHABER3.COM

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HALK TV'de konuk olduğu "Günün Raporu" programında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen linç girimi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yeneroğlu, CHP Lideri'nin saldırıya uğramasının ardından kendisi için sosyal medyadan "geçmiş olsun mesajı yayınladığını", bununla birlikte "birkaç bakanın daha geçmiş olsun dediğini" ancak bakanların Saray'dan aranarak "geçmiş olsun denilmeyecek" talimatı verildiğini ifade etti.

 Yeneroğlu şöyle konuştu:

"Ben ilk tweeti attıktan sonra, birkaç bakan benim tweetimi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor o bakanlar ve kendilerine deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok. Kesinlikle 'geçmiş olsun' dilemeyeceğiz."

O gün o saldırıyı yapanları, kim tetikledi, kim tahrik etti, kim organize etti bunlarda ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken konular. Ben onun öyle hasberkader geliştiğini de zannetmiyorum."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik 2019'da Ankara Çubuk'ta linç girişimi görüntülerini izletmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılmasının ardından, yaşanan arbede yumruklu saldırıya uğramış sonrasında da linç girişiminden son anda kurtulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'dan bakanlara 'Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:34