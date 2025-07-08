Saray'dan cevap geldi: Kabine değişecek mi?

Bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' dedi" şeklindeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi.





Merkez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadede bulunmadığını net bir dille vurgularken, ortaya atılan söylemlerin manipülasyon amacı taşıdığını kaydetti. Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkileri çerçevesinde Kabine ile ilgili kararlarını zamanı geldiğinde resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağı hatırlatıldı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısında 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' dediği" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır."







