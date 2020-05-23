Samanyolu Haber /Gündem / Günler sonra Saray'dan ilk açıklama /23 Mayıs 2020 21:35

Günler sonra Saray'dan ilk açıklama

Saray istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı hakkında günler sonra ilk defa yorumda bulundu.

SHABER3.COM

Tümamiral Cihat Yaycı geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmişti. 

Kararı tenzili rütbe olarak değerlendiren Yaycı “Onurum, gururum incindi.” diyerek istifa etmişti.

Tümamiral Yaycı istifa dilekçesinde, "Bilâsebep ve mesnetten yoksun olduğunu düşündüğüm gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra, apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu ziyadesi ile örselemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Saray'dan Cihat Yaycı'nın istifasına dair ilk açıklama günler sonra geldi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında Yaycı'nın görevden alındıktan sonra istifa etmesine dair soruları cevaplandırdı.

Kalın, “Bir askerin bir bürokratın bir görevden başka bir göreve atanması ne kadar normalse Sayın Yaycı için de öyledir. Böyle kararlar keyfi olarak ele alınmaz. Kendisi çalışmalarıyla bugüne kadar çok değerli katkılar vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edebilir.” dedi.
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