Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan Davutoğlu'na '17 Aralık'ta bakanları Erdoğan kurtardı' cevabı /08 Ocak 2020 12:03

Saray'dan Davutoğlu'na '17 Aralık'ta bakanları Erdoğan kurtardı' cevabı

Ahmet Davutoğlu'nun 17-25 Aralık sürecinde dört bakanın Yüce Divan'a gitmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellediği sözlerine İbrahim Kalın cevap verdi.

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Gelecek Partisi’ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 17 Aralık soruşturmalarında yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi dört bakanın Yüce Divan’a gitmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engellediğine dair açıklamaları yeni bir tartışma başlattı.

Davutoğlu’nun açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “17-25 Aralık darbe girişiminin ne amaçla yapıldığı herkesin malumu. 15 Temmuz’u yapanlar kim ise aynı kişilerdir. Niyetleri bellidir. Nerelere nasıl sızdıkları bellidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bu olayları böyle akılda tutmak gerekiyor. Bu millet sokaklara çıkarak, şehitler vererek darbeyi püskürttü” ifadelerini kullandı.

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Davutoğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin şunları söylemişti:

“17 Aralık’ta itham edilen bakan arkadaşlarla ilgili ise benim farklı bir duruşum oldu. Bu arkadaşların Yüce Divan’a giderek aklanması gerektiğini düşünüyordum. Hatırlarsınız 17 Aralık’ı araştırmak için Meclis’te bir komisyon kurulmuştu. İçlerinde 9 AK Partili üye de vardı. Onlar belgeleri incelemişti. Ben hem onlardan bilgi aldım, hem belgelere baktım, hem de komisyon başkanı Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylü ile görüştüm. Hepsi ‘Bir bakanınki usulsüzlük (dönemin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, M.S), diğerleri ile ilgili iddialar ciddi, Yüce Divan’a gidilmeli’ diyordu. Üç bakanı (Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler, M.S) ofisime çağırdım. Tartışmalı bir görüşmeden sonra ertesi gün saat 11’de basın toplantısı düzenleyip gönüllü olarak Yüce Divan’a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık. Ben o günlerde ‘Kim milli hazinemize, kaynaklarımıza yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, kim hangi şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa, onunla mücadeleye kararlıyız’ demiştim. Ertesi gün öğlen saatleri oldu. Açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey ile görüştüklerini ve onun ‘yapmayın’ dediğini öğrendim. Hemen yanına gittim. Neden böyle yaptığını sordum. Önemli kırılma noktalarından biriydi.”
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