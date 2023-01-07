Saray'dan dayak yiyen zincir marketler fiyat sabitledi

Şok, Migros, CarrefourSA ve Happy Center da fiyat sabitleme yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısında bulunmuştu.Marketler kaça alıp kaça satıyor: BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA zincir marketlerin kâr oranı kaç?A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleme kararı aldıBakan Nebati'nin çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye'nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101 de ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini kaydetti.Bu kapsamda, 12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren A101, bu kararının yanı sıra haftalık kampanyalarla da ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek. A101, hem tüketicilerin alım gücünün korunmasını hem de ülke ekonomisine destek olmayı amaçlıyor.Daha önce de Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center da "indirim" ve "fiyat sabitleme" uygulamasına gittiğini belirtmişti.İlk açıklama Şok Marketlerden gelmiş, firma ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu.Migros da ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gittiğini açıklamıştı.CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı alarak çağrıya destek verdiğini belirtmişti.Happy Center da yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdüklerini, et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini duyurmuştu.