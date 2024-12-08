Saray'dan emekli maaşı açıklaması





GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYONDA





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?





CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA





EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?





MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?





EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını yakından takip ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı orya çıktı.Şimdi ise tüm gözler memur ve emekli zammında belirleyici faktör olan 6 aylık enflasyon farkına yöneldi.2025 memur ve emekli zammında son durum, Türkiye'de ekonomiyle ilgili verileri yakından izleyen vatandaşın radarında bulunuyor.5 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle beraber tüm gözler memur ve emeklinin zam oranında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon verilerine döndü.6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla beraber ocak ayında memur ve emekli zamlarında artışın ne olacağı netlik kazanacak.Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya yükseliyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olarak belirlenecek.Enflasyonun yüzde 2,5 olması durumunda ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı ise kök maaşa uygulanıyor.En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.NTV'nin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'en düşük maaşı alan gruptaki emekliler için ne yapılacak?' sorusuna yanıt verdi.Yılmaz'n konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" ifadelerini kullandı.İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zamma hak kazanıyor. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.Enflasyon senaryoları baz alındığında memurların maaşlarında enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre memur zamlarına yüzde 12-13 civarında artış yaşanacak.En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükseltmişti.Zam oranının yüzde 12 olması durumunda 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.