Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığı için dikkat çeken çıkış: 'Zaten hakkı var!' /18 Temmuz 2025 09:55

Saray'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığı için dikkat çeken çıkış: 'Zaten hakkı var!'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç olmadığını savundu.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için yeni bir anayasaya ya da anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını belirterek, tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarında sık sık anayasa değişikliği ve hukuk yorumları yapan Uçum, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda mevcut anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olabileceğini vurguladı.

'ZATEN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLABİLİR'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Uçum, 1 Aralık 2024'te kaleme aldığı bir yazıya atıfta bulunduğu paylaşımında, ‘Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. Uçum, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, anayasanın zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üçüncü kez aday olma yolunu açtığını savundu.

'İSTİSNAİ ADAYLIK' VURGUSU
Mevcut anayasa uyarınca TBMM’nin en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde, Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 'istisnai adaylık' olarak tanımlandığını ifade etti. Uçum’a göre bu senaryo, seçimlerin zamanından önce, örneğin 2027’nin son çeyreğinde ya da 2028 başında alınacak bir yenileme kararıyla mümkün hale gelebilir.
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