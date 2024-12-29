Saray'dan geri adım: 6 yıl öncesine döndü

İktidar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ni geri getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” oldu. Mevzuattaki idari işler başkanlığına yapılan bütün atıflar genel sekreterlik olarak değiştirildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı’nın işletmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Bu devir tepki çekmişti.





Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararname ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırıldı. Genel müdürlüğün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Eski genel müdürlük, yeni genel müdürlüğe devredildi.





Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasına “eğitim ve öğretimde yapay zekâ ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında proje geliştirip yürütmek, eğitim ve öğretimde siber güvenlik, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etik ve güvenli kullanımı konularında strateji geliştirmek, öğrenci, eğitim çalışanı ve velileri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak” da eklendi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kaldırıldı. Bu arada Milli Eğitim Akademisi başkanı kadrosu da oluşturuldu.