Saray'dan 'gölge kabine' detayı! Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı?

Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olan ve tarihin en yoğun günlerinden biri yaşanan Ankara, siyasi kulislerin hareketlenmesine neden oldu. İddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası için "Gölge Kabine" oluşturacak.





"Gölge Kabine" kavramı, seçimler öncesinde parti liderlerinin seçimlerde nasıl bir kabine kuracaklarına dair fikirlerini ortaya koymaları için kullanılan bir terimdir. Bu kez ise Erdoğan'ın "Gölge Kabine" ile seçim çalışmalarına başlaması planlanıyor. Bu konu AKP içinde de sıcak gündem maddeleri arasında yer alıyor.





Oda TV'nin haberine göre, AKP içindeki tartışmalarda "Gölge Kabine"de hangi isimlerin yer alacağı üzerine spekülasyonlar yapılıyor. İddialara göre, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan, AKP'nin ön plana çıkaracağı isimler arasında yer alıyor.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilebilir. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise kabinede yer alacak kişiler arasında gösteriliyor.





Süleyman Soylu ise daha önce AKP'den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Ancak sonradan edinilen bilgilere göre, Süleyman Soylu milletvekili adayı olmayacak. Bu durumun Soylu'nun yeniden bakanlık görevine atanabileceği iddialarını güçlendirdiği konuşuluyor.





Erdoğan'ın "Gölge Kabine"deki sürpriz isim ise damadı Selçuk Bayraktar. Baykar Teknoloji ile savunma sanayisinde önemli görevler üstlenen Bayraktar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok güvendiği bakan adayı olduğu iddia ediliyor.