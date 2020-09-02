Saraydan Kılıçdaroğlu'na: Test yaptırıp sonucunu Whatsapp'dan...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında adli yıl açılış törenine katılabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koronavirüs testi istendiğini söyledi.





Özel, CHP Genel Merkezi’ne Saray’dan gönderilen bir belgeyi paylaştı. Belgede,”Adli Yıl açılış töreni için sayın Genel Başkanın bugün herhangi bir test merkezinde koronavirüs testi yaptırarak, bugün 22.00’a kadar 0505 …… numaralı Whatsapp hattına iletilmesi istenmektedir” ifadeleri yer aldığı görülüyor.





Uygulamaya tepki gösteren Özel, şunları söyledi:





“Değerli vatandaşlar, bu cumhurbaşkanının katıldığı programların sağlık standardıdır: Beyefendi bir programa katılıyorsa 22.00’ye kadar test sonucunu bildir ki, beyefendiye virüs bulaştırıp bulaştırmayacağını bilelim. Test yaptırma kriterleri belli. Nedir o kriterler? Vakayla temas, yurtdışından gelmiş olmak. Bazen insanların boğazı bile ağrısa test yaptıramıyor. Geçen hafta önce bir sayın milletvekilinin ayda 7 defa test yaptırdığı ortaya çıktı ona da itiraz ettik. Saray’da görev yapan personel günaşırı test yaptırıyor. Vatandaş test yaptıramazken günaşırı test nedir? Bir de şu hadsizliğe bak. Ana muhalefet partisinin genel başkanına ‘testini yaptır, yolla’, diyor. Böyle bir hadsizlik var mı? Uyarıyoruz, AKP ve onu yöneten küstah akıl CHP’ye bir daha böyle bir davetiye yollamayacaksınız! Ya davetiye yollamayın ya da böyle bir rezilliği yapmayın. Bunu reddediyoruz ve çiğniyoruz.”