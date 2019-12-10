Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan Orhan Pamuk açıklaması: Yanlış anlaşılmış /10 Aralık 2019 21:51

Saray'dan Orhan Pamuk açıklaması: Yanlış anlaşılmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödülü ile ilgili “Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir” ifadesine Saray'dan bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Edebiyat Ödülü ile ilgili tartışma oluşturan sözleriyle ilgili Saray'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Altun şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan “Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir” şeklindeki  ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir.

Cumhurbaşkanımız burada esasen  Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır."
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