Samanyolu Haber /Gündem / Saraydan Pelikanlara yeni kıyak: 'kamu yararına dernek' statüsü verildi /21 Kasım 2020 11:53

Saraydan Pelikanlara yeni kıyak: 'kamu yararına dernek' statüsü verildi

Kamuoyunda “pelikanlar” olanak adlandırılan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne (Bosphorus Global) ‘kamu yararına dernek’ statüsü verildi. Dernek böylece birçok vergiden muaf tutulacak.

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Bosphorus Global olarak da bilinen ve sosyal medyada içerikler hazırlayan Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne ‘kamu yararına dernek’ statüsü verildi.

DERNEK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Dernek, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, “5. yılımıza ‘Kamu Yararına Dernek’ statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE VERİLEBİLİYOR
halktv.com.tr’de yer alan habere göre, bazı derneklere ise Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘kamu yararına dernek’ statüsü verilebiliyor. Bu nitelik sayesinde birçok vergi kolaylığı sağlanıyor. Başvuru değerlendirilirken ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınıyor. Bu teklif daha sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşerek kamu yararına çalışan dernek statüsü verilebiliyor.
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