Saraydan Şimşek'e baypas iddiası: Amerika için Hafize Gaye Erkan!

Gazeteci Nuray Babacan, 19 Mart İBB operasyonları ile yeni bir darbe alan ekonomiyi toparlamaya çalışan Mehmet Şimşek ve ekibine alternatif bir ekonomi kadrosunun hazırlıklarının yapıldığını yazdı. Nefes gazetesinde "Saraya yeni ekonomi kadrosu" adlı köşe yazısını kaleme alan Babacan, Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeni bir göreve atanacağı iddialarının detaylarını aktardı.





Babacan 2024 yılının başlarında görevinden affını isteyen Erkan'ın, Şimşek ile uyum sorunu yaşadığını kaydetti. Görevden ayrılmasına rağmen geldiği Amerika'ya dönmeyen Erkan'ın sarayda etkin bir göreve getirileceği iddialarının sürekli döndüğünü kaydetti.





Aktarılanlara göre Trump yönetimi ile beraber ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Erkan'ın iyi ilişkileri mevcut. Amerika ile yeni dönemde kurulacak olan ekonomik ilişkileri önemseyen saraydaki bazı çevreler Erdoğan'ı, yeni oluşturulan 'Yatırım ve Finans Ofisi'nin başına Erkan'ın getirilmesi için ikna girişimlerinde.





Öte yandan bir başka çevre ise bu konuda endişeli. Babacan'ın aktardıkları ise şu şekilde:





"Erkan’ın bu ofisin başkanlığına getirilebileceğini savunanlar, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la iyi ilişkilerini gerekçe gösteriyor. ABD ile yeni dönemde kurulacak ekonomik ilişkilere özel anlam yükleyen çevrelerin, bu ilişkinin faydası olacağı tezini işlediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da bu noktadan ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.





Farklı açıdan bakanlar ise endişeli. Erkan’ın yatırım ofisinin başkanlığına getirilmesinin, Saray’da ‘alternatif bir ekonomi yönetimi’ oluşmasını sağlayacağı, iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağını dile getiriyorlar.





Çünkü ekonomiyi yakından izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı politika konusunda zaman zaman Saray yönetimini ikna etmekte zorluk çektiğini biliyor."





YENİ ACI REÇETE VE CEVDET YILMAZ'IN TAMPON GÖREVİ

Hafize Gaye Erkan ile yeni bir ekonomi kadrosu kurulmasının hazırlıklarının yapıldığını aktaran Babacan yazısının devamında ise yurttaşlara 'acı reçete' haberini verdi. Bununla beraber Mehmet Şimşek yönetiminin zaman zaman yaşanan sorunları çözmede Cevdet Yılmaz'ı tampon görevinde kullandığı da şu şekilde ifade edildi:





"Şimşek’in en büyük destekçisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olduğu, Yılmaz’ın zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle arabuluculuğa soyunmak zorunda kaldığı aşikar. Şimşek, ayrıca iş yapma biçimi bakımından partiden de destek görüyor.





Şimdi, Saray’ın yeni bir ‘ekonomi kadrosu’ oluşturulacak mı? Şimşek ve ekibinin bu yapıyla ilişkisi nasıl kurulacak? Çift başlı bu görünümün zaten dikiş tutmakla zorlanan ekonomiye etkileri ne olacak? gibi sorular soruluyor.





Hükümetin bayram hediyesi olarak elektriğe yaptığı ‘ölçüsüz zam’, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi operasyonunun hasarlarını gidermeye yönelik adımlardan biri. Yeni ‘acı reçete’ paketlerinin hazırlandığı iddia ediliyor."