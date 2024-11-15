Saray'dan son kulis: İki bakan gidiyor!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya platformu (X) üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda, Kabine'de önemli bir değişikliğin yakın olduğunu dile getirdi.





Candaş Tolga Işık, iki icracı bakandan birinin görevden alınmasının kesinleştiğini ve şartlara bağlı olarak her iki bakanın da görevden alınabileceğini ifade etti.





"İKİSİ BİRDEN DE DEĞİŞEBİLİR"

Halktv'nin haberine göre sosyal medyadan paylaştığı iddiasında, hangi bakanların değişeceğine dair isim vermeyen Işık, "Değişmesi tartışılan iki icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" ifadelerini kullandı.







