Saray'dan Almanya'ya misilleme!

Cumhurbaşkanlığı birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere AUDI marka makam otomobillerinin değiştirilmesi için bakanlıklara talimat verdi.







Almanya'nın otomotiv devi Volkswagen'in (VW) "siyasi sebeplerle" Manisa'ya tesis kurmaktan vazgeçmesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti misilleme kararı aldı.





VW'Yİ BIRAK, TOYOTA YA DA RENAULT AL





Cumhurbaşkanlığı Alman malı makam araçlarının peyderpey değiştirilmesini istedi. Kamuda kullanılacak yeni araçlar için marka tavsiyesi de yapıldı. Renault'a (Fransa) öncelik verilmesi, ayrıca Ford (ABD) ve Toyota (Japonya) marka araçların da kamuda kiralanması talep edildi.





Üst model kiralamalarda Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.





Türkiye'de kamuda hâlihazırda 115 bin makam arabası tahsis edildi. Fransa'da 65 bin, İtalya'da ise 29 bin makam arabası kullanılıyor.





Sadece 2019 yılında kamunun taşıt kirası için devletin kasasından 537 milyon 706 bin TL para çıkmıştı. Türkiye bu alanda dünya lideri.