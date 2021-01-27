Saraydan Volkswagen'e gizli ambargo talimatı

Uzun süre tartışma konusu olan Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrikadan vazgeçmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın ilginç bir talimat verdiği öne sürüldü.





Habertürk yazarı Kübra Par, "Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmesine karşılık Cumhurbaşkanlığı, birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere Volkswagen markalı araçların değiştirilmesi için bakanlıklara uyarıda bulunmuş" dedi.





2019 yılı verilerine göre Türkiye'de kamuda halen 115 bin makam aracı bulunduğunu aktaran Par, "Hazır makam araçlarının markaları değişecekken çok daha mütevazı modeller seçilmeli ve araç sayısı azaltılarak tasarruf yoluna gidilmeli" dedi.





Erken jest ne olacak?

Ortaya çıkan bu gelişmenin ardından AKP'nin Volkswagen'e yönelik erken jest haberi bir kez daha gündeme geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında kurmaylarıyla yaptığı bir sohbette Manisa'ya fabrika kurma kararı alan Volkswagen’e jest olarak, AKP Genel Merkezi’nde kullanılan makam araçlarının Volkswagen Passat modeline çevrilmesi talimatını vermişti.





Bunun üzerine AKP 20 tane Passat otomobil alımı yaptı. Genel başkan yardımcılarının Audi 8 olan araçlarının da Passat ile değiştirilmesine karar verilmiş, Bakanlıklar da makam araçlarını birer ikişer Passat’a çevirmeye başlamıştı.