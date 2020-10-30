Samanyolu Haber /Gündem / Sarayı aklama operasyonu: O çanta çakmaymış(!) /30 Ekim 2020 10:33

Sarayı aklama operasyonu: O çanta çakmaymış(!)

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın tartışma konusu olan çantaları hakkında yazdı. Fırat, Erdoğan'ın orijinal markalar yerine 'imitasyon' çantalar kullandığını iddia etti.

SHABER3.COM

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın çantalarıyla ilgili tartışmalara değindiği yazısında, Erdoğan'ın kullandığı çantaların orijinal olmadığını öne sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın" eleştirisini ve Erdoğan'ın "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok" yanıtını hatırlatan Fırat, "Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Fırat, “Bana aktarılan bilgiler ise şöyle” diyerek şunları söyledi:

"Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarayı aklama operasyonu: O çanta çakmaymış(!) Sonraki Haber >>

Yandaşlarını listeyle Anıtkabir'e sokup kendine tezahürat yaptırmış

Yandaşlarını listeyle Anıtkabir'e sokup kendine tezahürat yaptırmış

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

Atilla Taş isyan etti

Atilla Taş isyan etti

Huzurda kandili programı yapıldı

Huzurda kandili programı yapıldı

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:14