Samanyolu Haber /Gündem / Sarayı üzen haber /25 Kasım 2019 21:00

Sarayı üzen haber

Cumhurbaşkanlığı Saray'ında, 2018 30 Ağustos'unda verilen resepsiyonun en çok konuşulanı olan ejder meyveli smoothie'ye adını veren ve pithaya olarak da bilinen ejder meyvesinin tanesi tezgahta 30-40 TL'ye kadar çıkınca, üretici de yönünü bu meyveye çevirdi.

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Kaktüs gibi dikenli bir bitki üzerinde yetişen ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi sürekli artan pithayanın üretimi de masrafsız. İlaç istemeyen, turfanda sebze ve meyveye kıyasla daha kolay ve zahmetsiz üretilen bu tropik meyveye talep artınca üretimine de hız verildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, daha önce seralarda domates, salatalık gibi turfanda sebze meyve yetiştiren üretici, pithayayı yüksek fiyattan aracılara satıyor ve tezgahlara da tanesi 30-40 liraya geliyor.

O üreticilerden biri olan Mahmut Koç, meyvenin kırmızı ve beyaz iki türde yetiştiğini ancak kırmızısının daha lezzetli olduğunu söyledi.

"Bu meyve aloe veranın yenilebilen cinsi, aloe verayı vücudunuza sürüyorsunuz, bunu yiyebiliyorsunuz. Vücudu, hücreleri yenileyen bir meyve" diyen Koç, "Meyvelerimiz sürekli olmaya başladı. Hasada başladık. Bir ay içinde yeşil olanlarda olgunlaşacak. Şu an kilosunu 30 liraya veriyoruz. Yıl boyunca aynı fiyattan veriyoruz. Getirisi çok yüksek, fiyattan memnunuz” ifadelerini kullandı.
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