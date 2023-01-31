Saray'ın adamı İrfan Fidan için kimlere telefon edildi?

KULİSLERDE İKİ İSİM KONUŞULUYORDU

FİDAN, SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

AYM'NİN EN KIDEMSİZ ÜYESİ

ADALET BAKANLIĞI'NDAN 'İKNA' TELEFONU

YENİ BAŞKAN, HDP DAVASINI YÖNETECEK

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlıkta görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 Şubat Perşembe günü başkanlık seçimi yapılacak. Arslan'ın yeniden aday olduğu seçimlerin sürpriz adayı ise İrfan Fidan oldu.DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre adaylık için üyeleri ziyaret eden Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan işaret edildiği belirtiliyor. Buna karşılık AYM'nın en kıdemsiz üçüncü üyesi olan Fidan'ın adaylığının Yüksek Mahkeme'de rahatsızlık yarattığı öğrenildi.AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlıktaki dört yıllık görev süresi 13 Şubat'ta dolacak. Başkanlık seçiminin yapılacağı AYM Genel Kurulu, toplam 15 üyeden oluşuyor. AYM kulislerinde, daha önce başkan adayları olarak Rıdvan Güleç ve Basri Bağcı'nın isimleri konuşuluyordu. AYM üyeliği süresi 2024'te dolacak olan Zühtü Arslan'ın ise başkanlık için aday olmayacağı belirtiliyordu.Ancak AYM üyesi İrfan Fidan, son anda adaylığını açıkladı. Yargı kulislerinde, İrfan Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan işaret edildiği ifade ediliyor. Bunun ardından Fidan'ın AYM üyelerini tek tek ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladığı öğrenildi.Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi yapıldı. Fidan, görev süresinin dördüncü gününde AYM üyeliğine aday olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş aday arasından İrfan Fidan'ı 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçmişti.İki yıldır üye olan İrfan Fidan, AYM'nin en kıdemsiz üçüncü üyesi konumunda. Bu nedenle iktidara yakın görünen bazı üyelerin dahi, İrfan Fidan'ın adaylığına tepki gösterdiği, görüşlerini Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ilettiği kaydedildi. AYM'de Zühtü Arslan'ın arasında bulunduğu beş üye, genellikle muhalif kararlara imza atıyor. Bu isimlerin karşısında ise 10 kişilik iktidara yakın üye bloku var. Ancak başkanlık seçiminde bu üyelerin farklı hareket edeceği belirtiliyor.AYM kulislerinde 'Fidan'ın adında uzlaşma çıkmaması nedeniyle, üst düzey bir Adalet Bakanlığı yöneticisinin bazı AYM üyelerini arayarak ikna etmeye çalıştığı, Fidan'ın üyeliğini Cumhurbaşkanlığı'nın istediğini bu üyelere ilettiği' konuşuluyor.Bu gelişmelerin ardından Zühtü Arslan da yeniden başkan adayı oldu. Fidan'ın adının Cumhurbaşkanlığı tarafından işaret edilmesinin ardından Basri Bağcı ve Rıdvan Güleç'in adaylıktan vazgeçtiği öğrenildi.Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin kanuna göre başkan, üyeler arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Süresi bitenler yeniden seçilebiliyor. Bu nedenle yeni başkanın en az sekiz üyenin oyunu alması gerekiyor.AYM'deki başkanlık seçimi, doğrudan mahkemedeki dava süreçlerini etkileyecek. Bunların başında ise HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava geliyor. HDP, kapatma davası kapsamında 14 Mart'ta esasa ilişkin savunmasını yapacak. İrfan Fidan, AYM Başkanı seçilirse kapatma davası oturumlarını yönetecek.AYM, 6 Ocak'ta ise 7'ye karşı 8 oyla HDP'nin Hazine yardımı hesaplarını bloke etme kararı almıştı.