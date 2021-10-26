Saray'ın anketçisi yeni anketi açıkladı: Oy kaybı büyük

ORC Araştırma Genel Müdür Mehmet Pösteki Twitter hesabı üzerinden güncel anket sonuçlarını yayınladı.





ORC Araştırma’nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre AKP’nin oy kaybı 10 puanın üzerine kadar çıkmış olarak belirlendi.





Mehmet Pösteki iktidarda yaşanan büyük oy kaybının nedenini ise, "Ekonomi; 5 Puan *Kötü yönetim; 3 Puan *Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan" olarak açıkladı.





AKP’nin eski oy oranlarına çıkmasının mümkün olmadığını söyleyen Pösteki, AKP’den vazgeçen seçmenin ise diğer partilere ne sebeple gittiğini de açıkladı.





Pösteki, sonuçlar için şu ifadeleri kullandı:





“Bu durumda Ekonomi düzelse dahi, Yönetimdeki Kötüleşme, Demokrasiden Geriye Gidiş ve Adalet konuları düzelmeden (bu üç konu da doğrudan başkanlık sisteminin getirdikleriyle ilgili), Ak Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir.





Bu sebeple Ak Parti’nin eski oy oranlarına çıkmasını pek muhtemel görmüyoruz.





Bununla birlikte ekonomi sebebiyle Ak Parti’den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne,





Demokrasiden Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise CHP ve İyi Parti’ye yöneldiğini görebiliyoruz.”





İşte, ORC Araştırma Genel Müdür Mehmet Pösteki'nin o paylaşımı:











