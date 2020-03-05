Sarayın atadığı TİHEK’e göre Türkiye’de hak ihlali yok

Üyeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve aldığı kararlarla eleştirilerin odağında yer alan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2019 yılında yapılan bin 83 başvurunun sadece dördünde hak ihlali tespit etti.





Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre 2019 yılı bütçesi 16 milyon TL’yi geçen TİHEK, “Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin” ulusal önleme mekanizması kapsamında yaptığı bin 55 başvuruyu da inceledi. TİHEK, bu başvurulardan sadece birinde hak ihlali tespit etti.



