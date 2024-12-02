Saray'ın başdanışmanına 'adaylık' tepkisi: 'Anayasa'nın ruhuna darbedir, karşısında olacağız'

Saray'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, pazar günü yayımladığı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerine açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini savunan Uçum, "Anayasaya göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir (Anayasa m. 116/3). Bu adaylık hali iki dönem kuralının istisnasıdır. Bu nedenle ‘istisnai adaylık’ denir" dedi.





'BAKLAYI AĞZINIZDAN ÇIKARDINIZ'

Uçum'un bu sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'dan yanıt geldi.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavuncu “Baklayı ağzınızdan çıkardınız” dedi.





Kavuncu şunları yazdı:





"Önemli olan, size bu fırsat TBMM'de yer alan birileri tarafından verilecek mi? Çünkü biz, İYİ Parti olarak, anayasa ruhuna darbe sayılacak bu girişimin tam karşısında olacağız."