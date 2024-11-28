Saray'ın danışmanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için ağzındaki baklayı çıkardı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk'te konuştu.





CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı için "Son derece güçlü, cesaretli, vizyoner öneriler olarak değerlendirmek gerekir" dedi.





Uçum, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formül vererek Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Uçum, "7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.







