Sarayın en kullanışlı fetvacısıydı, kanser olunca yazmayı bıraktı

SAMANYOLUHABER- Hayrettin Karaman bilindiği üzere verdiği çok sayıda fetva ile gayri resmi olarak Erdoğan iktidarını destekliyordu. Karaman hastalığını gerekçe göstererek artık yazı yazmayacağını bugünkü köşesinde duyurdu.





EN KORKUNÇ FETVALARIYLA SARAYA HİZMET ETTİ





Karaman'ın özellikle 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında ve akabinde skandal fetvaları kaleme aldığı biliniyordu.





İşte Karaman'ın skandal fetvalarından bazıları:









*Karaman, krizde olan konut sektörüyle ilgili tartışmalı "faizli kredi, zorunlu ise mübahtır" fetvası verdi.







*Hayrettin Karaman, 17/25 Aralık Yolsuzluk soruşturmaları sırasında yaşanan tartışmalar esnasında, Erdoğan ve yakınları için hırsız diyenleri kastederek, "yolsuzluk yapana hırsız diyen iftira atmıştır" fetvasını verdi.







*Başkanlık referandumuna "evet" demenin farz olduğunu belirttiği yazısında ''Bizi hedefe yaklaştıracak olan bir adımı daha 'Evet' diyerek atmak, 'farz olanı tamamlayan ve ona yaklaştıran her fiil farzdır' kuralının çerçevesine dahildir.'' demekten çekinmedi.





*Karaman, köşesinde Prof. Dr. M. Mustafa Şelebî'yi referans göstererek zaruri durumlarda rüşvet almanın haram olduğunu, fakat vermenin ise caiz olduğunu belirtti. ( Detayı için link





*Yine "Ümmetin menfaati için küçük bir gruba gelecek zarar sineye çekilir" fetvasıyla Hizmet Hareketi mensuplarına zulüm ve yok etme stratejisi uygulanmasının önünü açtı.





*Karaman AKP'li paramiliter yapılara "Adi suçlar işleyebilirsiniz" fetvası verdi. Yani AKP'lilere hukukta adi suç tanımına giren "Tecavüz, hırsızlık, kapkaç, adam öldürmek, yaralama" ve bunun gibi yüz kızartıcı fiilleri "işleyebilirsiniz, cezası olmaz" dedi.





*Bir yazısında ''Savaşırken askerlerin işlediği adi suçların cezası verilmez." cümlesini bu minvalde ifade etti.

*Karaman, Hizmet Hareketi'nin "ümmetin bey'at [biat] ettiği başkanın (yani halifenin) karşısında duran bir 'fırka' olduğunu ve devletin bu nedenle 'onların yakasına yapıştığını' ve cemaatin yaşananları hak ettiğini öne sürdü.