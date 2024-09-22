Saray'ın faturası ağırlaşıyor: Mal ve hizmet alımlarına 4.6 milyar TL

Cumhurbaşkanlığı 2023 Denetim Raporu’nda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Rapora göre kuruma geçen yıl 7.2 milyar TL ödenek tahsis edildi. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödeneklerle rakam 8.4 milyar TL oldu. Bu ödenekten 7.8 milyar TL harcama yapıldı. Raporda, “2023 yılında kurumun faaliyet gideri 9 milyar 565 milyon 656 bin 331.30 TL, faaliyet net geliri ise 165 milyon 994 bin 858.30 TL olarak gerçekleşmiş olup yıl sonu dönem olumsuz faaliyet sonucu 9 milyar 399 milyon 661 bin 473 TL’dir. 2023 yılı bütçesi ile yıl içerisinde 147 milyon 164 bin 977.32 TL bütçe geliri elde edilmiş, buna karşılık ise 7 milyar 857 milyon 511 bin 494.72 TL bütçe gideri yapılmıştır” değerlendirmesine yer verildi. Mali tabloya göre de taşıtlar hesabı 5.2 milyar TL. Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 3.6 milyar TL. Kurumun mal ve hizmet alım gideri 4.6 milyar TL oldu. Personel giderleri 1.1 milyar TL, cari transferleri de 1.2 milyar TL olarak gerçekleşti.







HESAPLAR TİM VE TOBB’DEN

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ticaret Bakanlığı denetim raporunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) adına açılan banka hesabından bakan onayı ile bakanlık ihtiyaçları için TİM’in sorumluluğunda harcama yapıldığı tespit edildi. 2023 yılında bu hesaptan toplam 297 milyon 13 bin TL harcandığı, hesap mevcudunun 131 milyon 346 bin TL olduğu belirlendi. Raporda TOBB adına açılan bir banka hesabından da bakan onayı ile bakanlık ihtiyaçları için harcama yapıldığı belirlendi. Geçen yıl bu hesapta toplam 149.3 milyon TL birikti. Yıl içinde 120.8 milyon TL harcandı.





MALİYE BUNU YAPARSA

Diğer kurumlara örnek olması gereken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetim raporunda da çeşitli bulgulara yer verildi. Bu bulgular şöyle sıralandı: “Türev ürün işlemlerine ilişkin faiz gelir ve giderlerinin hatalı muhasebeleştirilmesi. Avukatlık vekalet ücretlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının hatalı tutulması. SGK’ye yapılan transfer niteliğindeki ödemelerde ödeme emri belgesi ekinde hesaplamaya esas kanıtlayıcı belgelerin bulunmaması.”





DİYANET ÖDENEĞİ BİTİRDİ



Diyanet İşleri Başkanlığı denetim raporuna göre, kuruma geçen yıl Bütçe Yasası ile 35.9 milyar TL ödenek verildi. Yıl sonu ödeneği 47.9 milyar TL oldu. Bu ödeneğin tamamına yakını harcandı. Kurumun personel giderleri 39.5 milyar TL oldu. Mal ive hizmet alım gideri de 1.5 milyar TL olarak gerçekleşti.