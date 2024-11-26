Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın gazetecisi Selvi: Erdoğan teğmenler için 'sert gitmeyin' talimatı verdi /26 Kasım 2024 09:43

Saray'ın gazetecisi Selvi: Erdoğan teğmenler için 'sert gitmeyin' talimatı verdi

Yandaş Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıçlı yemin töreni düzenleyen teğmenlerle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, "Çok sert gitmeyin" talimatı verdiğini iddia etti.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ant içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e talimat verdiği iddia edildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya dair iddiayı köşesine taşıdı. Selvi, MSB Yaşar Güler'in teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından Erdoğan'ın şunları söylediğini aktardı:

“Bizim dönemimizde bu tür oluşumların, cunta faaliyetlerinin bittiğini düşünüyordum. Çünkü askeri vesayetle mücadele ettik, darbelerle mücadele ettik. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu işlerin bittiğini düşünüyordum. Demek ki bitmemiş. Bunların içeride ve dışarıda bağlantıları ortaya çıktı. Buna üzüldüm. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Oysa bu dönem üç kız birinci oldu. Bu gururu yaşadık. Törenlere katılıp kendilerine plaketlerini verdim. Kendileriyle sohbet ettim. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor dedim. Ama bu sevinci tam olarak yaşayamadan yemin olayı ortaya çıktı.”

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e dönerek, “Çok sert gitmeyin” diye talimat veriyor."
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