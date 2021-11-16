Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın ‘gizli’ harcamalarında rekor /16 Kasım 2021 10:32

Saray'ın ‘gizli’ harcamalarında rekor

Cumhurbaşkanlığı’nın 'örtülü ödenek' olarak nitelenen 'gizli hizmet' harcamaları ekimde 310.9 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam önceki ay 93.2 milyon liraydı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı ekim ayı merkezi yönetim bütçesi sonuçları, örtülü ödenek ve görev zararları açısından dikkat çeken veriler ortaya koydu.

Buna göre ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 34.6 artışla 131.4 milyar lira, gelir yüzde 22.9 artışla 114 milyar lira ve açık yüzde 256 artışla 17.4 milyar lira oldu.

Faiz dışı denge de 3.1 milyar lira açık verdi. Bu kapsamda faiz giderleri yüzde 21.6 artışla 14.3 milyar lira olurken, vergi gelirleri yüzde 25.5 artışla 96.1 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla gider yüzde 22.3 artışla 1 trilyon 183 milyar lira, gelir yüzde 34.2 artışla 1 trilyon 105 milyar lira oldu. Açık ise 145.5 milyar liradan 78.5 milyar liraya geriledi. Faiz dışı denge de 78.1 milyar lira fazla verdi.

‘GİZLİ HİZMET’ HARCAMALARINDA REKOR

Cumhuriyet’in bütçe verilerine dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında olan ve “örtülü ödenek” olarak nitelenen “gizli hizmet” harcamaları ekimde 310.9 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam önceki ay 93.2 milyon liraydı. Ayrıca geçen yılın tümünde 2 milyar lira olan bu tür harcamalar, 2021’in sadece ilk 10 ayında 2.2 milyar liraya ulaştı.

GÖREV ZARARI 114.5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Güvenlik ve savunmaya yönelik alımlar bir önceki aya göre 1.3 milyar TL’den 2.2 milyar TL’ye çıktı. 10 aylık harcama 8.7 milyar TL oldu. Cari transferler 10 aylık dönemde 513.2 milyar TL’ye ulaştı. Görev zararları da 114.5 milyar TL’ye çıktı. Görev zararları için ayrılan bütçe başlangıç ödeneği olan 114.7 milyar TL’nin aşılmasına çok az kaldı.

İktidarın “görevlendirme gideri” olarak ifade ettiği kamu teşebbüslerinin görev zararı 10 ayda 2.4 milyar TL oldu. Bunun 1.3 milyar TL’si Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ait. İçerisinde Ziraat ile Halk bankasının da bulunduğu mali kurumların görevlendirme giderleri ekimde 1.3 milyar TL, 10 aylık dönemde ise 7.3 milyar TL oldu. Ziraat Bankası ile Halk Bankası’nın 10 aylık görevlendirme giderleri ayrı ayrı 3.6 milyar TL olarak gerçekleşti.
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