Saray'ın hesapları şaştı! Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinden yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.





İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararının ardından ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan'a çevrildi.







Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.





Oğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi..





'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, iki adayın pozisyonunun veya çekilme kararının kendisinden yana sonuç doğurması için çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki gün önce Sinan Oğan’ı aradığı ortaya çıktı.





Cumhur İttifakı ikinci tura kalma olasılığı olmayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan üzerinden hesap yapmaya başladı. Bu iki siyasinin yüzde 5’i bulan oylarını alma planları yapılırken, Erdoğan, sürpriz bir biçimde Sinan Oğan’ı arayarak, seçim otobüsüne yapılan saldırı için “geçmiş olsun” dedi. Bunca sataşma ve saldırıya sessiz kalan Erdoğan’ın telefonu ilginç bir hamle olarak değerlendirildi.





ANKARA HAREKETLENDİ

Bu gelişmenin ardından İnce, adaylıktan çekilerek Millet İttifakı’nı daha şanslı duruma getirirken, Oğan’ın programlarını iptal ederek Ankara’ya dönmesi, iki gün önce yaptığı temasla ilişkilendirildi. Oğan’ın çekilip çekilmeyeceği tartışılırken, taraflar kendi leyhine sonuç almak için kapalı kapılar ardında çalışmaya başladılar. Oğan’ın sert eleştiriler yönelttiği iktidarla bundan sonraki ilişkisi ve duruşu merak konusu oldu.





HESAPLAR ÖNE ÇEKİLDİ

AKP’liler, seçim ikinci tura kalırsa, İnce’nin oylarının yüzde 25’ini, Oğan’ın oylarının yüzde 40’ını alma hesabı yapıyorlardı. Tabi bu hesaplama Millet İttifakı’nın bu pastadan daha fazla oy alacağını ortaya koyuyor. İkinci tur için yapılan hesapların öne çekildiği konuşuluyor.